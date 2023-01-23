『組曲 シープスキン ノーカラーレザージャケット ライダースジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 25分に出品され03月19日 10時 25分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

KUMIKYOKU 組曲 クミキョク

●色

ベージュ系（少しピンクが入ったような感じになります）

スモーキーピンク

●コメント

柔らかなシープスキン（羊革ラムレザー）の

ノーカラージャケット

48,400円 完売品

●サイズ

表記サイズ 1Ｓ



今ならヒートテック等を着て

春先まで使えるので

明るいお色のレザーは便利です。



タグの部分に少し汚れがありますが

革の状態は特に目立つ欠けやはげもなく

綺麗だと思います。

画像をご確認ください。



●その他

即購入OKです。

気になる点は気軽にコメントください。



レザー素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: クミキョク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 組曲 シープスキン ノーカラーレザージャケット ライダースジャケット