『✳︎ユニセックス 08sircusゼロエイトサーカス ファーライナー付モッズコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 06時 07分に出品され03月04日 06時 07分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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08sircus ゼロエイトサーカス

ラビットファーライナー付きモッズコート

カーキブラウン 定価15万程





レッキスラビットのライナーは袖口まであり極暖！(取り外し可能)

ヴィンテージライクなステッチや切り替えが格好良いです。

胸元あたりに薄い染みがありますが、目立つものではないかと思います。

男女兼用で着られるタイプです。



ユニセックス サイズ4

肩幅 約46cm

身幅 約56cm

着丈 約106cm





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カラー···ブラウン 00110 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゼロエイトサーカス

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