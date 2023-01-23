『巾着ショルダーバッグ〈BEAMS JAPAN × familiar〉【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 09時 48分に出品され03月31日 09時 48分に終了予定です。即決価格は9,337円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 タグ付き





コロンとした形が可愛い巾着型のショルダー

紐部分は結び替えることで長さ調節が可能です。また、斜めかけやハンドバッグなど、様々な使い方をお楽しみいただくことが出来ます。

小物の整理に便利な内ポケット付き。



サイズ

本体：たて 約21cm × よこ 約25cm × マチ 約15cm

底丈：約5cm

持ち手：巾 約1.5cm 全長 約25cm

ひも部分：全長 約140cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 巾着ショルダーバッグ〈BEAMS

JAPAN

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familiar〉