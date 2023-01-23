『ATAO アタオ お財布ポシェット お財布ショルダー アミュレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 17時 45分に出品され04月01日 17時 45分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド:

ATAO アタオ



▪️商品: アミュレット

ディープエメラルド

お財布ポシェット

お財布ショルダー

アクセサリーポーチ

ブーブー booboo





▪️ サイズ

【アミュレット】 ※全て外寸

長辺：約19cm

短辺：約10cm

マチ：約3cm

【ベルト】 ※ナスカン含む

幅：約1cm

長さ：約104cm～約123cm

※ 多少の誤差がございます。



◆重量

バッグ本体：約184g

ベルト単体：約50g

総重量：約234g



▪️ 仕様

エンブレム面：カードケース✕1

ミニポケット✕1

お札ケース✕1

ファスナーポケット✕1

切り文字面：ミニポケット✕2

ファスナーポケット✕ 1



▪️素材: エナメル



▪️カラー···グリーン ディープエメラルド



▪️コメント: USEDにて出品となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ATAO

アタオ お財布ポシェット お財布ショルダー アミュレット