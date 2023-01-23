『ayakawasaki ラムトートバッグ (lavender)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 05時 44分に出品され03月09日 05時 44分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ayakawasakiさんのLamb tote bag (lavender)

アヤカワサキ

カラー···パープル

サイズ

前面 28cmx高さ30cm奥行11cm

Ett 1 1 cmx 2 8 cm

紐の長さ60cm



くったりとした質感と色味の綺麗なラムを使った

大きめのトートバッグです。

肩にかけて使うことができます。

肩掛け部分はワンショルダーの使い方で、デザインが2重の作りになっていて、抜け感のあるデザインです。

間口部分はマグネットがついていますので、トートバックとしての開け閉めが楽にできます。

書類入れにもちょうどいい大きさです。

内ポケットは、スマホや鍵などの収納に。

内側は染めていないコットン100％を使用しました。



少し白く傷があります。6枚目の画像で確認下さい。m(__)m

目立ちませんが良く見ると、わかる程度です。



User Guide

気持ちよくお買い求め頂く為にご購入前に必ずお読み下さい。

商品について

自然素材を多く取り入れておりますので実質全ての商品が異なります。

なるべく上質な素材を選んで製作しておりますが、傷やインクルージョン（内包物）等自然素材特有の「個性」がある場合もございます。

写真と実物が多少異なってしまう可能性もございますがご理解頂けますようお願い致します。

又デリケートな素材も多くございますのでお取り扱いには十分ご注意ください。

レザー製品は基本的に防水スプレーをかけていただくことを推奨しております。

・なるべく実物に近い色味で撮影していますが、ご覧頂いているモニターによって色味が多少異なって表示されている可能性がございます。



即購入OKです！

とても可愛いくて荷物も、いっぱい入ります。



コンパクトに畳んでの梱包致します。シワ等ご理解ください。

素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合や、お使いの画面の色調でも違って見える場合もございますのでご了承ください。保管上または梱包でのシワはご容赦ください。返品、交換は対応できませんので商品画像・説明文を確認いただきご納得いただける方のみ検討ください。



他にも色々出品していますので良かったら覗いてみてください。(>◡<) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ayakawasaki



ラムトートバッグ (lavender)