『【M-L】07年 Wild things 米軍実物 ECWCS level7【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 08時 29分に出品され04月09日 08時 29分に終了予定です。即決価格は32,956円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表地にエピックが使用されている

ワイルドシングス製の

米軍実物のプリマロフトジャケットです。

初期型と呼ばれているタイプです。



【M-L】07年 ワイルドシングス 米軍実物 ECWCS level7



●カラー…グレー

●コンディション…タグ付き新品

●サイズ…M-L

おおよそ着丈82cm x 身幅70cm

●製造年度…2007年

●その他…



見た目は特に問題ないかと思いますが

古い物になりますので経年劣化等が

不安なかたは入札しないでください。

ネットで商品比較、サイズ詳細、口コミなど

ご確認のうえで入札してください。



⚠️値下げはご遠慮ください。



ペットは飼っていません。

煙草は吸っていません。

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ペックハム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【M-L】07年

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