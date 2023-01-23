『NEC LaVie ノートパソコン (動作確認済み)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 18時 04分に出品され03月21日 18時 04分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

NECのLaVieシリーズは、信頼性とパフォーマンスで知られています。特に日本市場向けに設計されており、使いやすさを重視しています。



【状態】

本製品は使用感があり、外観に若干の傷がありますが、動作には問題ありません。実用的な状態で、日常的な使用に適しています。



【キーボード】

日本語配列のキーボードが搭載されており、日本語での入力がスムーズに行えます。特に日本のユーザーにとっては便利な仕様です。



- ブランド: NEC

- モデル: LaVie

- 状態: 使用感あり

- キーボード: 日本語配列

- OS: Windows



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし