『NEC LaVie ノートパソコン (動作確認済み)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 18時 04分に出品され03月21日 18時 04分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格25300円
769 入札履歴
終了
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