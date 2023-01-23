『ステラマッカートニー 2way ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 20分に出品され03月28日 20時 20分に終了予定です。即決価格は10,290円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステラマッカートニー バッグ

店舗で購入致しました

スティッチの部分が少し変色してます

4枚目のお写真をご覧下さいませm(_ _)mご理解ある方でお願い致しますm(_ _)m

クローゼットで保管しておりましたので細かなスレや傷、色むらなどはご理解ある方でお願い致しますm(_ _)m



断捨離の為出品致します



（約）

横26.0cm/縦26.0cm/マチ8.0cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ステラマッカートニー 2way ショルダーバッグ