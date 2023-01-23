『Coach グラハム クロスボディ シグネチャー キャンバス ウィズ スヌーピー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 09分に出品され03月09日 05時 09分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：

コーチ ピーナッツ グラハム クロスボディ シグネチャー キャンバス ウィズ スヌーピー

商品の状態： 新品・未使用





型番： C4027

サイズ： 約W26.5×H16×D13.5 (cm)

ハンドル：約30

ショルダー：約102〜120

（各4穴調節・取り外し可能）

カラー： チャコールグレー/マルチ ブラック

素材： PVCレザー





仕様： 約W26.5×H16×D13.5 (cm)

ハンドル：約30

ショルダー：約102〜120

（各4穴調節・取り外し可能）



付属品 :保存袋、ケアカード 、タグ、レシート,ショッピングバッグ



海外のCOACHアウトレット正規代理店より仕入れた、アウトレット商品です

(COACHアウトレット販売証明書確認済)



こちらコーチアウトレットです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Coach

グラハム

クロスボディ

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キャンバス

ウィズ

スヌーピー