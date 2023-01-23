『＜Aer＞TECH PACK 2 リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 16分に出品され03月24日 16時 16分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜Aer＞TECH PACK 2 リュック



1年ほど使用しました。

目立つ汚れや傷はございません。

断捨離のため出品致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ＜Aer＞TECH

PACK

2

リュック