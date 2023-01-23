『KYG01 初期化済【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 18時 57分に出品され04月08日 18時 57分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体のみ

IMEIが記載されておりますので、該当の公式サイトでご確認の上、ご購入をご検討ください。



ROM：128GB

WiFi：OK

BlueTooth：OK

IMEI：359787711021427

音声出力：OK

カメラ：OK

液晶：OK

SIM：フリー

タッチパネル：入力に問題ございません。



☆以下の内容をよくお読みいただいた上で、ご購入をご検討ください：



※使いたかったアプリが使えなかった等、アプリの対応（使用）の可否やOSのアップデートの可否（スペック不足を含む）に関しては保証出来兼ねますので、事前にお調べいただいてご注文をお願い致します。



※すり替え防止のため初期不良以外の返品・キャンセルはご遠慮ください



※完璧なお品物をお求めの方や神経質な方は、誠に恐れ入りますがご入札をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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シリーズ...その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり