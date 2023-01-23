『ちいかわレストラン コックさんなマスコット うさぎ 10個セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 09時 26分に出品され03月13日 09時 26分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ちいかわレストラン コックさんなマスコット







うさぎ

10個セット、新品未開封タグ付きです。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用