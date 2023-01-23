『ERL コーデュロイ 長袖シャツ 緑色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 10時 03分に出品され03月24日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ユニークなデザイン】

このシャツは、鮮やかな緑色のコーデュロイ素材で作られており、目を引くスタイルを提供します。シンプルながらも印象的なデザインで、カジュアルなシーンにぴったりです。



【快適な着心地】

コーデュロイ素材は柔らかく、肌触りが良いため、長時間の着用でも快適です。季節を問わず活躍するアイテムです。



【ブランドの信頼性】

ERLは、トレンドを意識したデザインで知られるブランドです。このシャツは、その品質とスタイルで、ファッションに敏感な方におすすめです。



- 色: 緑色

- ブランド: ERL

- 素材: コーデュロイ

- タグ: ERL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ERL

コーデュロイ

長袖シャツ

緑色