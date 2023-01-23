『エンジニアードガーメンツ ベッドフォードジャケットM【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 13時 57分に出品され04月21日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2016年10月ネペンテスで購入

年数は経っていますが

まだまだ着ていただけるかと。

ユニフォームウールサージ

ネイビー



身幅···51cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エンジニアードガーメンツ ベッドフォードジャケットM