『L.L.Bean エルエルビーン 鳥柄 ブランケット ラグ USA キャンプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 01時 33分に出品され04月11日 01時 33分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「エルエルビーン ビンテージ ラグマット」



1970年代のエルエルビーン ビンテージ ラグマットになります！



非常に珍しい「カージナルス(猩々紅冠鳥)」の柄です！現品限りですので、お探しの方はお見逃しなく！



【寸法】

横 : 115cm

縦 : 145cm



【状態】

使用感はありますが、目立つような汚れやダメージはなく年代としては、全体的に良い状態です。



重量感もあり、しっかりした作りになっています！是非アウトドアでもご活用ください！



【その他】

即購入OK!

値段交渉OK!

お気軽にお問い合わせください！



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