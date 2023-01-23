『【トバログ x drip】HALF DAYPACK（ハーフデイパック）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 14分に出品され03月07日 11時 14分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPadユーザーのためのボディバッグ「HALF DAYPACK（ハーフデイパック）」



2024年7月に中古で購入し、1度だけ使用した後、保管していました。状態は目立つような傷や汚れもなく綺麗です。

前任者の方は新品で購入しカフェなどで数回使用したとのことです。

また、私の方でアジャスターを購入し1つつけています。

喫煙もなく、ペットもいません！

ご購入いただいた方に新品のアジャスターを4つオマケとして付属させていただきます。



中古品につきご理解のある方のみご購入お願い致します。







アイテム詳細



■サイズ

タブレットスリーブの実寸値：横幅約26cm、高さ約21cm、厚さ約2cm

前面収納の実寸値：横幅約30cm、高さ約23cm、マチ約11.5cm

背面ポケットの実寸値：奥行き約13cm、横幅約14cm

ショルダーストラップの幅：5cm



■重さ

約350g



■素材

CORDURAバリスティックナイロン



■互換性

11インチ iPad

（純正のSmart Keyboard FolioやMagic Keyboardなどのキーボードを取り付けた状態でも収納可能）



カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【トバログ

x

drip】HALF

DAYPACK（ハーフデイパック）