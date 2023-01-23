『専用 Hartke アンプ HD25【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 01時 06分に出品され03月26日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,891円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧ありがとうございます。



24時間即購入ok！



早い者勝ちです!



フォロ割りいたします。



動作確認済み。



画像を確認頂き納得の上でご購入ください。



すり替え防止のため返品お断りいたします。



素人による出品のため検品、梱包にご理解いただける方のみ購入お願いいたします。



#Hartke #ベース用アンプ #アンプ

#ハートキー 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし