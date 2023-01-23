『新品 Bose QuietComfort 20 アンドロイド ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 39分に出品され03月09日 11時 39分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用 未開封

Bose QuietComfort 20 Apple

クワイアットコンフォート20

ノイズキャンセリングイヤホン



ヘッドホン型式 インイヤー

接続技術 有線



新品 Bose QuietComfort 20 アンドロイド ブラック



付属品

StayHear+チップ（S/M/Lサイズ各1ペア）

コードクリップ

充電式リチウムイオンバッテリー



本体サイズ

幅2.7×高さ3.8cm×奥行1.7cm



並行輸入品のためメーカー保証・登録が不可。



複数購入いただけるお客様大歓迎！

どこよりも安くご希望に添えるよう頑張らせていただきます。



⚠️商品説明・画像・タイトルの無断盗用コピーを固く禁止しております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用