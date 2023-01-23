『FAIRWEATHER パッカブルレインポンチョ Lサイズ/ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 46分に出品され03月30日 10時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FAIRWEATHER/フェアウェザーのパッカブルレインポンチョ

Lサイズ ネイビーの出品です。

1年間所持して使用回数はほんの数回ですが、

着用中にチェーンをいじった際についた油よごれが両袖についています。

破れた箇所などはなく使用には問題ない状態です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ FAIRWEATHER

パッカブルレインポンチョ Lサイズ/ネイビー