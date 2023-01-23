『VALIEM MONSTER MOUTH ACT2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 07分に出品され03月27日 14時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VALIEM MONSTER MOUTH ACT2

サイズ：M画像でもご確認下さい。

未使用です。付属品付きです。



サイズ・色・形・表面が加工などに個体差がありますので神経質な方はご遠慮下さい。

ノンクレーム、ノーリターンでお願い致します。



ご質問等ありましたらメッセージください。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: 新品、未使用