『Gallien-Krueger 1001RB ベースアンプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 50分に出品され04月28日 15時 50分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格26520円
635 入札履歴
終了
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