『Gallien-Krueger 1001RB ベースアンプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 50分に出品され04月28日 15時 50分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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動作確認済み。



700RBをベースに、よりパワーアップを果したモデル。700W出力で複数のキャビネットを余裕でドライブさせる。パワフルでクリーン、立ち上がりの鋭いサウンド。

■ベースアンプヘッド

■出力：Low=700W（4Ω）、460W（8Ω）、High=50W（8Ω）

■4BAND アクティブイコライザー

■XLRダイレクトアウト、グラウンドリフト、プリ/ポストスイッチ

■寸法・重量：44.5W×8.9H×20.3Dcm、8.2kg



中古購入後、ライブやレコーディングにて使用しました。電源ケーブルは付属します。

中古品という事もあり、神経質な方や完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。

画像に写っている物が全てです。写りきらないキズなどあります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり