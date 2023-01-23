『narifuri 迷彩柄 ブラック マウンテンパーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 01分に出品され03月05日 19時 01分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 narifuri のマウンテンパーカーです。

細身の形で、155センチの普通体型の女性が着るとお尻が隠れるくらいの着丈です。

何故かタグをカットしていてないのでサイズや素材がわかりません。



ラグランスリーブです。



【デザイン】

このマウンテンパーカーは、シンプルながらもスタイリッシュな迷彩デザインが特徴です。ブラックの色合いがどんなスタイルにも合わせやすく、アウトドアからカジュアルな日常使いまで幅広く活躍します。



【機能性】

複数のファスナーポケットが装備されており、収納力に優れています。取り外し可能なフードも付いており、天候に応じて調整可能です。



- 色: ブラック

- パターン: 迷彩

- フード: 取り外し不可。収納可能。

- ポケット: 複数のファスナーポケット

- スタイル: マウンテンパーカー



ご覧いただきありがとうございます。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



カラー···ブラック



身幅···52cm

着丈···73cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナリフリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ narifuri

迷彩柄

ブラック

マウンテンパーカー