『《極美品》Stone Island SOFT SHELL-R 裏起毛 L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 52分に出品され03月25日 09時 52分に終了予定です。即決価格は22,620円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態: 目立った傷や汚れなし

※ビンテージ品ですが、全体的に状態の良いお品ですがあくまでもused品です。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。



商品: Stone island（ストーンアイランド）

価格: 98,000円（税込）

素材: 撥水素材（ポリエルテル）

いろ: ダークネイビー

size: Lsize 肩幅:46㎝ 身幅:55㎝ 袖丈:68㎝ 着丈:67㎝ ※素人平置き採寸

付属: なし

備考: 裏起毛/13AW

季節: 秋冬



ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。

宜しくお願いいたします。



洋服の他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、Burberryなどsimpleで上品なカバンを多数出品しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。



注意事項：古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。

素人による梱包になりますのでご理解ください。



ストーンアイランド stone island ソフトシェル soft shell コットン フロント ロゴスウェットシャツ プルオーバー トレーナー ブラック 黒 スウェット パーカー 裏起毛 ネイビー 黒 ロンT スウェットシャツ M 13aw Keiju

上杉柊平 Io 松田翔太 野村修平 菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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Island

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SHELL-R

裏起毛 L