『新品未開封品 Nntendo Switch Lite グレー 本体【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 06時 50分に出品され04月28日 06時 50分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NINTENDO SWITCH LITE



color: グレー

ゲーム機本体種類: Nintendo Switch

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ



2024年11月購入

新品未使用

未開封

国内正規品



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よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>Nintendo Switch 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニンテンドースイッチ