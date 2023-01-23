『新品タグ付き ユニクロユー ダブルフェイスラップコート ベルト 女優襟 ロング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 44分に出品され03月28日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#はなのお部屋



以下が商品の詳細です。



【アイテム】

レディース ロングコート

ベルト 取り外し可能



□ブランド名

ユニクロユー

UNIQLOU



□カラー

ブラック

黒色



□サイズ表記

Mサイズ

平置き寸法（㎝）

平置き実測のため若干の誤差有



身幅 51

裄丈 81

着丈 110





□素材

ウール 毛

※詳細は画像をご参照ください



□状態

新品タグ付き未使用品です。

※自宅管理、個人的主観ですので神経質な方はご遠慮下さい。

※タイトル説明にない小物はつきません。



□発送

発送は1～2日以内に発送します。丁寧に梱包し最安値の方法で送らせていただく予定です。

畳みジワはご了承ください。



□購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



☺︎︎ 他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖

#はなのお部屋

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1121024 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き

ユニクロユー

ダブルフェイスラップコート

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