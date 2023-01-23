『eddie bauer 00s ダウン リバーシブル キルティング 古着 y2k【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 09時 24分に出品され05月08日 09時 24分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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eddie bauer 00sのダウンジャケットです。

リバーシブルで両面とても使いやすくかっこいいです。

ブラックウォッチ、キルティングなのが良いです。

ドローコードが付いているので絞ることもできます。



着丈 70

身幅 60

肩幅 50

袖丈 65



vintage 90s 90年代 をはじめ、00s 2000年代のトレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております。



他にも多数出品して行きますのでご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ eddie

bauer

00s

ダウン リバーシブル キルティング 古着 y2k