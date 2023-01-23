『【アンプ】SMSL SA300、【ステレオ】Denon SC-M41【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 47分に出品され04月16日 04時 47分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンプはSMSL SA300 Bluetooth 5.0 アンプ パワーアンプ HI-FI クラスDオーディオ デジタルアンプです。



ステレオはデノン Denon SC-M41 2.5cmソフトドームツイーター 12cmウーファー 高剛性キャビネット バナナプラグ対応 大型スクリュー式スピーカー端子 ブラック SC-M41BKEMです。



いずれも2022年8月購入品です。ケーブルとバナナプラグを付属します。



澄んだ音が出るのでクラシック音楽を聴いていましたが、引っ越しのため整理します。



この商品は梱包に時間がかかるので発送まで少しお時間を頂きます。またばら売りは致しません。ご理解の上、入札ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし