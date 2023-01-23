『7833. 【極美品】MKstyle FOX カシミヤ 70% ジレ コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 08時 11分に出品され05月11日 08時 11分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MKstyle



フォックスファー

ジレ

ベスト

フード (取外し不可)



定価 110,000円



【カラー】

紺色

ネイビー



ブルー



【サイズ】

フリーサイズ

身幅 52cm

肩幅 38cm

着丈 87.5cm



全て平置きです。

多少の誤差はご了承くださいませ。



ペットなし

喫煙者なし



★即購入大歓迎です。



こちらの商品は【未使用に近い中古品】です。

使用感も殆ど感じられずとてもきれいな商品となっております。

ですがあくまでも中古品とはなりますのでご理解の程お願いいたします。

商品到着後の商品のやぶれ、穴等は受け取り評価前に限り対応させていただきます。

取引完了後に万が一不具合等が見られた場合はこちらでは対応出来かねますのでご了承くださいませ。



また未使用に近い中古品では御座いますが一度消費者の手に渡った物となりますので、

多少の使用感や細かな小傷等ある場合が御座いますので予めご容赦下さいませ。



※自己都合でのキャンセルは受付けておりませんので

内容をよくご確認のうえ、ご購入よろしくお願いいたします。



︎：私の内容の判断によっては購入者様都合のキャンセルを受け付ける場合もありますが、その場合の返送料は購入者様負担となります。



尚、梱包はしっかりといたしますが

配送時のトラブル（水濡れ・潰れ・破れ等）に関してはこちらでは一切対応出来ません。

配送時に何らかの不都合が生じた場合は購入者様より事務局へお問い合わせください。

そのまま取引完了してしまうと事務局にて補償を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。



お取引の際のトラブルはこちらとしても極力避けたいと思っております。

その為に気になることがあれば必ず購入前にコメント欄にてご相談をお願いします。

また個人間での取引に完璧を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。



以上となります、最後まで長々と商品説明を読んで下さりありがとうございます(* ᵕᴗᵕ )) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 7833.

【極美品】MKstyle

FOX

カシミヤ

70%

ジレ

コート