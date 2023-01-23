『Clarks デザートトレック c.p company【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 35分に出品され03月18日 12時 35分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Clarks Originals x C.P. Company SHOES



2022年3月20日発売のクラークスとイタリアのC.Pカンパニーのダブルネームのデザートトレックです。



トゥとヒールの部分がラバーでコーティングされているデザインです。



定価 31900円



プレゼントで頂きましたが、

サイズをusサイズと間違えて買ったようで、小さいため出品します。



一度だけ着用しましたが、小さかったため直ぐに辞めたため、ほぼ未使用の状態となっています。



かかとのゴム部分がアキレス腱に食い込む為、少し削っていますが、気にならないとは思います。

※写真7.8枚目



箱は捨ててしまったのでありません。



カラー···ベージュ

シューズ丈···ミドル

履き口···紐

素材···スエード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: クラークスオリジナルズ カラー: ブラック系/イエロー系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Clarks

デザートトレック

c.p

company