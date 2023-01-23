『Nike Air Force 1 Comme des Garçons【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 20時 27分に出品され03月23日 20時 27分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンとナイキのコラボ

エアフォース1です。



なかなか出回らない物かと思います。



状態は写真でご確認ください。



箱等の付属品はありません。





- ブランド: Nike

- モデル: Air Force 1

- 色: 黒

- コラボレーション: Comme des Garçons

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Force

1

Comme

des

Garçons