『フランス アンティーク リネン エプロン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 16時 14分に出品され03月09日 16時 14分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富山の古着屋さん red beansで購入した

フランス アンティーク エプロン



15000円程で購入しました。

購入してから一度試着程度。

エプロンが好きで増えてきたので手放します。



フランスの古いコットン生地のワークエプロン

1900年代のものとのこと。



生地の擦れや色褪せた感じが、古いものならではの味となっています。



胸前の布地から着丈105cm

布幅 114



パンツと合わせたエプロンワンピースコーディネートもよさそうです。



リネンエプロン



ラトリエブロカント

などお好きな方に。



※アンティークやヴィンテージなど、古い物がお好きな方、古い物にご理解いただければ



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#ヤヌーク #yanuk #高山都 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>エプロン・三角巾 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィンテージ