『交渉可 新品未使用 24AW YOKE テーラード ジャケット ダブル 定番【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 02時 26分に出品され05月01日 02時 26分に終了予定です。即決価格は29,640円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今月直営店がオープンするなど勢いのあるYOKEから定番のダブルのテーラードジャケットのご紹介です。オンラインで購入しましたがサイズが合わなかったので出品いたします。



【商品情報】



・ブランド: YOKE ヨーク



・商品名: ウール ハイ デンシティー ギャバダイン ダブル ブレステッド ジャケット WOOL HIGH DENSITY GABARDINE DOUBLE BREASTED JACKET



・カラー: TOP BEIGE トップ ベージュ グレー グレージュ



・サイズ: 3

着丈 82 身幅 68 肩幅 50 袖丈 62,5 (cm)



・状態: 新品未使用品



・商品情報

タテヨコ共に2/60のウールを使用した高密度ギャバジン素材のダブルブレストジャケット。



オーストラリア原産のトレーサビリティウールを使用。強い弾力を出すHARUTO加工を入れることで、ハリ感と乾いたような風合いです。



ハーフコートのような着丈と身幅をたっぷりとったボックスシルエットが特徴。



フロントボタンは2段階つけてるので、絞って着用も可能に。袖にはクリースを入れることでスッキリとした印象に仕上げました。



omar afridi や sunsee dairiku doublet facetasm や

kolor sacai comme des garcons や auralee comoli yoke や kiko kostadinov raf simons や

namacheko stone island jil sander や unused oamc などと合うと思います。



【注意事項】



・オンライン購入の正規品です。



・nnnでよろしくお願いします。



・ヨークの商品は未使用のものでも稀に汚れやほつれなどの初期不良がある場合がございます。



・素人保管ですのでたたみ皺やすれなどがある場合がございます。また素人採寸なので多少の誤差はご理解ください。



・お使いのモニターの環境によって色の表示のされたかに差がある場合がございます。



・評価の低い方、悪い方は購入を取り消す場合がございます。上記の方はコメント欄にて連絡してください。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 交渉可

新品未使用

24AW

YOKE

テーラード

ジャケット

ダブル

定番