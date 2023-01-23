『CHANELウォレット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 49分に出品され03月26日 20時 49分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ヴィンテージ HERMES エルメス カレ90 ブリッド・ドゥ・ガラ スカーフ
¥ 10296
ASAUCE MELER アソースメレ スーリーアルパカ シャギーストール
¥ 12000
SAINT LAURENT 二つ折り財布
¥ 8580
エルメス カデナ カタツムリ エスカルゴ チャーム シルバー 1995年完売品
¥ 25701
コムデギャルソン 二つ折り財布 ブラウン 箱付き
¥ 8424
エルメス カレ90 パリの思い出 エッフェル塔 100周年 スカーフ
¥ 7862
ヴィトン ポルトフォイユクレマンス
¥ 33000
【付属品完備・美品✨】プラダ 二つ折り財布 L字ファスナー ラウンドジップ 黒
¥ 13000
Vivienne Westwood ミニ財布 NEW ADVAN 三つ折り財布
¥ 8580
ココセリュックスゴールド ヘラクレスシュリンクL字ウォレット ベビーピンク
¥ 9360
希少⭐︎シャネル 財布 マルチポーチ キャビアスキン 黒
¥ 153449
CHANEL(シャネル) マドモアゼル Vステッチ ラウンドファスナー 長財布
¥ 19461
【極美品】DAKS テディベア ハウスチェック 長傘 ネイビー 雨傘 王室御用達
¥ 9438
美品・定番人気★エルメス カシミア マフラー ボルドー フリンジ付き
¥ 11500
Dior シルク スカーフ ミッツァストール ハウンドトゥース柄
¥ 10335
COACH スヌーピー 折りたたみ傘
¥ 10075
麦様専用 【美品】ATAO limo(リモ)ルーチェ長財布 匿名配送
¥ 10140
極美品✨ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ モノグラム 16カード
¥ 15402
落札価格9594円
248 入札履歴
終了
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