『CHANELウォレット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 49分に出品され03月26日 20時 49分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANELウォレット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ CHANELウォレット