『JRA認定 パイソン ★美品★2way ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 18時 06分に出品され04月17日 18時 06分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◼️素材···本革 パイソン

JRA認定

2way

軽量



◼️目立つダメージも無く美品です



◼️サイズ

縦 19㎝

横 24㎝

マチ 9㎝

素人採寸です



汚れ・破れなど···なし

付属品···ショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JRA認定 パイソン ★美品★2way

ハンドバッグ