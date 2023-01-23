『✨未使用級 インデンヤ プライデン ショルダーバッグ 甲州印伝 総柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 29分に出品され03月30日 08時 29分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●お値下げ●



大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪



※『お値下げ可能ですか？』は不要でご希望価格をコメントに提示お願い致します♪



○アイテム

印傳屋 ショルダーバッグ ハンドバッグ 和柄 総柄 レザー 本革



○サイズ

ヨコ：36cm

タテ：22.5cm

マチ：11cm



平置き実寸の為多少の誤差はご了承ください。



○状態

使用感が無くマグネットとブランドタグプレート(画像14.15)にシートが残っている状態です♪

当方ペットは飼っていませんしタバコも吸いません。

＊あくまで中古品になりますので、検品漏れ小さな傷や汚れなどがあることをご了承ください。





○カラー

ブラック



○素材

レザー 本革



○付属品

保存袋





○購入元

大手リサイクル店

ストアのオークション(真贋鑑定済み)



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください





＊交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します



＊折り畳んで梱包しますので畳みジワはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: インデンヤ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ✨未使用級

インデンヤ

プライデン

ショルダーバッグ

甲州印伝



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