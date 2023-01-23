『専用です グラフペーパー ナイロンツイルサコッシュ M ブラック 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 44分に出品され03月28日 15時 44分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 graphpaper



最終値下げしました。



状態: 使用2回(短時間)で良好です。美品になります。「ラージ」となっていますが現在のMサイズと同じです。(以前はスモールとラージの2展開のみだったようです)



送料無料です。24時間以内にらくらくメルカリ便(ヤマト運輸•匿名配送) にて発送します。





商品説明

GU224-90071B



世界最細クラスのナイロン糸を使用したしなやかで滑らかな肌触りのツイルで出来たサコッシュ。A4ファイルを持ち運べる、程よいサイズ感で内ポケットも完備。

JETGLIDE機構を備えたショルダーストラップが移動時も快適に。バッグ内へのアクセスも容易。

▫︎素材：NYLON 100％

▫︎SIZE F : H24 W32 D3(cm)







- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- スタイル: ショルダーバッグ

- ポケット数: 2つのジッパーポケット

- ストラップ: 調整可能なストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 専用です グラフペーパー

ナイロンツイルサコッシュ

M

ブラック

美品