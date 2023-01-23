『VIVIENNETAM 芍薬・孔雀シノワズリプリントワンピース 40号未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 10時 45分に出品され04月02日 10時 45分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このワンピースは、エレガントな花柄デザインが特徴で、視覚的に魅力的です。ベージュの背景に色とりどりの花(芍薬）や孔雀が描かれており、特別な場面にぴったりです。



【スタイル】

チャイナカラーの襟が施されており、伝統的な要素を取り入れたモダンなスタイルです。フレンチスリーブのデザインは、夏の季節に最適で、涼しさを保ちながらもスタイリッシュに見せます。ジャケット等を着用すれば真冬以外はお召しいただけると思います。



【用途】

カジュアルな日常使いから、特別なイベントまで幅広く対応可能なアイテムです。花柄のデザインは、女性らしさを引き立て、どんなシーンでも活躍します。



- 色: ベージュ

- デザイン: 花柄(芍薬）、孔雀

- 襟のスタイル: チャイナカラー

- 袖のスタイル: フレンチスリーブ



◯サイズは40です。どちらかというとМサイズです。寸法につきましては素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。平置きサイズです。

・着丈 約101cm

・肩幅 約45cm程度(フレンチスリーブ）

・身幅 約43cm程度

・腰回り約48cm程度

・裾幅50cm程度



◯未使用品ですが、自宅保管しておりましたので、「未使用に近い」に致しました。点検は致しましたが、目が届かない分部があるかもしれません。その点をご理解の上でのご購入をお願い致します。VIVIENNETAM20周年限定品になります。



◯後ろ身頃に縦に2本ダーツ(写真10、11、17）を入れることで立体的なシルエットが作られ、身体にフィット感を出しています。



◯素材 写真18 伸縮性が多少有ります。



◯折り畳んでの発送となりますので、折り目等がつくと思われます。商品到着後は速やかに吊るすなどして保管してください。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンタム

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ VIVIENNETAM



芍薬・孔雀シノワズリプリントワンピース 40号未使用