『サムソナイト ジッププラス スーツケース 機内持ち込み【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 24分に出品され03月24日 00時 24分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●未使用

中身を一度開けて出しています。

※過度に神経質な方はご遠慮ください。



100%PC製

ラバーグリップ付きの多段階プッシュボタン・ロッキングハンドル

カスタマイズされたメッシュ

裏地にはモダンなプリントを施し、すっきりと整理された内装

スクエアなボディがパッキング容量を最大化

エキスパンダブル(拡張)可能



高さ24.4 cm

幅36.2 cm

奥行56 cm

容量42.2 リットル

重量2.9 kg



※離島の方は別途費用がかかる為発送ができません。

商品によっては対応可能な物もございますので、事前にコメントよりご相談くださいませ。

※梱包は基本的にプチプチでの簡易包装になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ サムソナイト

ジッププラス

スーツケース

機内持ち込み