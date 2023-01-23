『紬 ウエスト切り替え ロングワンピース リボン 着物リメイク 178【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 09時 05分に出品され03月26日 09時 05分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古布,アンティーク着物を解いてホームクリーニングしてから仕立ています✼



黒地の上質紬着物からウエスト切り替えロングワンピースをハンドメイド致しました♫



後ろ身頃明きでボタン４個付きです♪



共布リボンとタイも付いています

アレンジを楽しんでください



右脇にシームポケットが付いています



○素材 : 正絹



○サイズ : 平置き採寸 (Ｌ 〜 ＬＬ)

●

•着丈 約122cm 後ろ中心ネック〜裾

•身幅 約55cm

•裄丈 約70cm 後ろ中心~肩先~袖口

•裾幅 約85.5cm

•袖口回り 約27cm



ご希望の着丈に裾上げ致します

購入後お申し付けくださいね(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)



•縫い代はロックミシン始末

•裏地無し

⚠申し訳ございませんが,お直しは出来ません。





○お洗濯

色移りする為、単品で手洗いか

クリーニングをおすすめ致します。





❈素人のハンドメイドでございます。

ご理解いただける方 お願い致します。





❈古布,アンティークの着物を使っております。

きれいなものと心がけていますが

多少のシミ、破れ、ほつれ、汚れ、針穴、折り跡、解キズ、保管匂 等ございます。

神経質な方は ご遠慮ください。



❈光の加減や端末によって実物と色が違って見える場合があります。ご了承下さい。



❈発送の際はコンパクトに畳ませて頂きます。

丁寧な梱包を心がけていますが畳ジワが生じる場合がございます。ご了承下さい。m(_ _)m



❈送料込みですので お値下げは考えて

おりません。



❈オーダー、リクエスト、お直し、お取り置き対応は致しておりません。

ご了承下さい。m(_ _)m



❈ご質問がなければ 即購入可能です。



着物リメイク

ハンドメイド

大島紬

銘仙

結城紬

十日町紬

木綿

紬

藍

古布

フォーマル

ワンピース

Aラインワンピース



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 紬 ウエスト切り替え ロングワンピース リボン 着物リメイク 178