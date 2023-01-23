『オリーブグリーン ビーチクルーザー 自転車【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 10分に出品され03月08日 15時 10分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

オリーブグリーンのフレームが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。







- 色: オリーブグリーン





引き取り限定です。

現物確認後ご購入していただけたら幸いです。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い

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