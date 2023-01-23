『受注生産 Wind And SEA 試着のみほぼ新品 ストレッチジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 59分に出品され03月12日 06時 59分に終了予定です。即決価格は15,824円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wind and seaの完全受注生産の

ナイロンジャケットです

軽量でかさ張らない為旅行にも最適です



畳じわ等がありますが数十分程度

試着しただけでほぼ新品です



即購入可能です

大幅な値下げはできかねますが

埋もれ防止の価格なので値下げ交渉承ります



23SSアイテムなのでこれからの肌寒い季節でもお召しいただけます

ドロスト付きで調整も可能なアイテムです



メンズアイテムでサイズはLです



購入時の袋はつきません



SEA STRETCH

LIGHT NYLON

PARKA /

CHARCOAL



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 受注生産

Wind

And

SEA

試着のみほぼ新品

ストレッチジャケット