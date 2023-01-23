『russet コーデュラナイロントートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 17時 14分に出品され03月08日 17時 14分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 russet



【2024 秋 新作】

コーデュラナイロントートバッグ 黒

(CE-1416)



-WHITE LABEL-

自分流の発想で、なにものにも囚われない新しさと楽しさを。

まっさらなイメージをホワイトネームで表現したジェンダーレスラインがデビュー。



【デザイン】

黒のシンプルなデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。底面が平らなので、自立しやすく、使い勝手も良好です。



定価 33,000円



〈サイズ〉

幅47

高さ22

マチ18

持ち手35

重さ360g



-収納の目安-

・500mlペットボトル

・折り畳み傘

・タオルハンカチ

・ポーチ

・スマートフォン(外装オープンポケットに収納可能)試したサイズ：H14.7×W7×D7.8㎝



＜ポケット＞

外装ポケット：オープンファスナー×1

内装ポケット：ファスナポケットー×1、オープンポケット×2



Made in Japan



オンワードクローゼットにて、

予約して購入しました。

１回だけ街歩きに２時間くらい使用しました

汚れも傷もなく、新品と変わらないくらい綺麗です



箱に入れて、発送いたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ russet



コーデュラナイロントートバッグ