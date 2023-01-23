『CONVERS ONE STAR スターウォーズコラボ 28cm スニーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 08時 20分に出品され04月18日 08時 20分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CONVERSE名作の”ONE STAR OX”と映画「STARWARS(スターウォーズ)」とのコラボレーションモデルです。



2005年スターウォーズエピソード3

シスの復讐 公開の際のコラボモデル限定生産モデル



こちらはストームトルーパーがモチーフとなっています。



細かい傷や多少の使用感はありますが、

全体的に綺麗な状態だと思います。

値引き交渉承ります。

しかし、あまり極端な値下げは出来かねますのでご了承ください。



限定品のため入手も容易くなく、ONE STARやスターウォーズファンの方はコレクションに如何ですか。



ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願いします

また箱はつきません。シューツリーもつきません

検）コンバース コラボ商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CONVERS

ONE

STAR

スターウォーズコラボ

28cm

スニーカー