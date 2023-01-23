『CONVERS ONE STAR スターウォーズコラボ 28cm スニーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 08時 20分に出品され04月18日 08時 20分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
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¥ 10400
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¥ 11000
ナイキ エアジョーダン5 ワット・ザ
¥ 11111
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RENDO ダブルモンク 27cm ダイナイトソール
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¥ 10920
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¥ 10296
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落札価格10500円
633 入札履歴
終了
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