『VivienneWestwood がま口 2wayショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 33分に出品され03月11日 05時 33分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある出品の中からご観覧頂き誠にありがとうございます。

以下詳細を確認の上ご検討頂けるとありがたいです。



柔らかなラムレザーを使用した、EMMAシリーズのミニショルダーバッグ。

キュートな口金やメタルのカラーORBがさり気ないポイントに。

持ち手とロングチェーンが付いているので、2WAYで持ち方を楽しむことができます。



サイズ

タテ約18cm

ヨコ約22cm

マチ約5cm

ショルダー長さ 約102cm

ハンド長さ 約48cm



実物の写真です。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。



ご覧いただきありがとうございます^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VivienneWestwood

がま口

2wayショルダーバッグ