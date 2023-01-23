『【新品同様】DIESEL ディーゼル ハンドバッグ デニム×レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 00時 29分に出品され03月10日 00時 29分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号 0609-028690



ご覧いただきありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

商品名 :ハンドバッグ

ブランド：ディーゼル

素材 デニム×レザー

付属品 本体のみ



【商品の状態】

使用状況 :新品同様です。

写真を確認の上入札をお願いします。



【サイズ】

横幅20cm 高さ16cm 厚み7cm



素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。

返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品同様】DIESEL

ディーゼル

ハンドバッグ デニム×レザー