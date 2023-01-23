『超美品 COACH コーチ ショルダーバッグ 2way ハンドバッグ トート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 28分に出品され04月17日 19時 28分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 商品説明】一度、外で使用しました。

その後、使用の予定がなく、保管してましたので出品します。



目立った汚れ、スレ、型崩れ等なくとても綺麗な状態ですが、見落しなどありましたらご了承ください。



写真の物がすべてです。



【サイズ】35cm（下部）25cm（上部）×22cm×14cm



すり替え等の観点からキャンセル、返品はお断りしておりますので、ご了承ください。

ご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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レディース

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