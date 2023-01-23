『ETRETOKYO エトレトーキョー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 42分に出品され03月18日 13時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です！

着る機会がなさそうなので出品致します。

新品未使用ですが、自宅保管ですので

ご理解ある方のみお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エトレトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ETRETOKYO

エトレトーキョー