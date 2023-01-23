『TUMI メンズ ビジネス トートバッグ 肩掛け A4+PC可 大容量 本革【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 05時 29分に出品され03月23日 05時 29分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。

ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。



【商品について】

品番：22326HKH

モデル名：ALPHA BRAVO ビューフォート トートバッグ



タテ39cm

ヨコ35cm

マチ7cm

ハンドル50cm



ALPHA BRAVO（アルファ ブラヴォー）は、トゥミのヘリテージを引き継ぐ

象徴的なコレクションである「Alpha」の機能性やパフォーマンス、

クオリティを取り入れながら、スリムなシルエット、ソフトなコンストラクション、

多目的に使えるデザインへと展開したコレクションです。



通常のナイロンの５倍の強度を持つ、

もともと軍事用に開発された"バリスティックナイロン"が使用された、

頑丈かつ高級感のあるバッグになります。



ハンドルやパイピングなど、部分的に上質な牛革が使用されています。



メイン口部分はダブルジッパー開閉で大きく開き、物の出し入れがしやすく、

内側にはカード・ペンホルダーなどのステーショナリーや

タブレットの収納に便利なクッション性のあるポケットが複数搭載され、

スマートながら収納力も抜群で、機能性に優れています。



画像を参照の上、ご入札ください。



【付属品】

写真にあるものが全てです。

届いたらすぐにお使いいただけます。



【梱包】

丁寧梱包を心がけております。



【発送】

通常1日から2日の間で発送させて頂きます。

私用などにより送れる場合はあらかじめご連絡させて頂きます。



【その他】

商品についてご不明な点や確認したい箇所等ございましたら、お気軽にコメントをください。可能な限りお答えいたします。

中古品に対して神経質な方や中古品を御理解頂けない方、完璧を望む方は絶対に購入をお控えください。

基本現状販売品となります。



※こちらの商品は即購入歓迎です。

※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。



どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI メンズ ビジネス トートバッグ 肩掛け A4+PC可 大容量 本革