『DIESEL メッセンジャーバッグ チェック ワンショルダー【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 23時 34分に出品され03月18日 23時 34分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◼️商品名◼️



DIESEL メッセンジャーバッグ チェック

ワンショルダー



◼️カラー◼️



レッド ブラック



◼️状態◼️



目立った傷や汚れはありません。



◼️備考◼️



中古品ということをご理解ください。



何かあれば気軽にお尋ねください。



詳しくはプロフィールを見てください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ DIESEL

メッセンジャーバッグ

チェック

ワンショルダー