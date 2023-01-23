『ARCTERYX(アークテリクス) バックパック mantis32【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 13時 56分に出品され03月26日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYXのmantis32になります。

リュック バックパック



【カラー】ブルー

【サイズ】 32L



写真3枚目のような汚れがあるので、

『やや傷や汚れあり』ですが、状態は良好です。

写真9枚目のように、購入時の商品タグも残っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ARCTERYX(アークテリクス)

バックパック mantis32